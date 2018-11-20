Операторы life:) и beCloud увеличили скорость мобильного интернета

Инфраструктурный оператор beCloud увеличил существующую емкость сети 4G (LTE) мобильному оператору life:) более чем на 50%. Технологические новации обеспечат абонентам более высокие скорости передачи данных и мобильного интернета, сообщила пресс-служба life:).

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«Мы последовательно расширяем сеть и запускаем актуальные digital-сервисы. Объем потребления трафика растет вместе с цифровыми привычками наших абонентов. В среднем в октябре 2018 года абонент нашей компании загрузил 5,4 Гб LTE-трафика, что в два раза больше, чем в октябре прошлого года», — прокомментировал и.о. генерального директора life:) Эрдал Яйла.

Как отметил генеральный директор beCloud Олег Седельник, технология LTE переживает бурный рост. В 2018 году значительно вырос охват населения услугами 4G, к сети подключены пользователи примерно 180 городов и небольших населенных пунктов Беларуси.

Кроме того, в ноябре 2018 года компании запустят в эксплуатацию базовые станции, работающие на частоте 2.600 МГц. Они начнут работать в наиболее загруженных городах страны: Минске, Бресте, Гомеле, Могилеве, Витебске, Гродно, Барановичах, Борисове, Горках, Жодино, Ивацевичах, Кобрине, Лиде, Мозыре, Молодечно, Новополоцке, Островце, Пинске, Полоцке, Солигорске. Здесь операторы расширят емкость сети в местах активного потребления трафика: на вокзалах, в парках, около торговых центров и вузов, на пешеходных зонах и возле туристических достопримечательностей.

Диапазон 2.600 МГц позволяет расширить емкость сети LTE, что обеспечивает более высокую скорость передачи данных.

В Беларуси услуга 4G, работающая на основе сети beCloud, доступна абонентам мобильных операторов «МТС» и life:). Мобильные операторы ранее сообщили о превышении двухмиллионного рубежа по количеству подключенных к сети 4G абонентов.

СООО «Белорусские облачные технологии» (beCloud) — инфраструктурный оператор, созданный на основании указа президента в 2012 году. Его деятельность заключается в проектировании, строительстве, оснащении и эксплуатации опорной сети передачи данных для Единой республиканской сети передачи данных, республиканского центра обработки данных, сети четвертого поколения LTE, участка транзитной магистрали сети электросвязи по территории Беларуси.

ЗАО «Белорусская сеть телекоммуникаций» зарегистрировано 5 ноября 2004 года и изначально развивалось как белорусский государственный оператор сотовой связи. В июле 2008 года крупнейший турецкий мобильный оператор Turkcell приобрел 80% акций ЗАО «БеСТ», 20% сохранены за белорусской стороной в лице Министерства связи и информатизации. В декабре 2008 года «БеСТ» начал работу под брендом life:). Количество абонентов life:) составляет 1,6 млн.