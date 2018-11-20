СК рассказал некоторые подробности ЧП в ТРЦ «Арена-Сити»
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В Следственном комитете рассказали некоторые подробности ЧП с обрушением потолка в столичном торгово-развлекательном центре «Арена-Сити».
Так, в частности официальный представитель СК Юлия Гончарова сообщила
Гончарова отметила, что о первой травмированной следствие узнало сразу после произошедшего. Женщине была оказана медицинская помощь – госпитализация не потребовалась.
Позже, появилась информация еще одной потерпевшей – она через несколько часов обратилась к врачам.
В настоящее время следственная работа продолжается.
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