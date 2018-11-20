Беларусь получит крупнейший кредит на реконструкцию «Минскводоканала»

Европейский банк реконструкции и развития выделит государственный кредит в 84 млн евро для «Минскводоканала». Это будет крупнейший кредит, предоставленный ЕБРР Беларуси для коммунального сектора.

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Как сообщили БелаПАН в пресс-службе банка, кредит поможет профинансировать реконструкцию и оптимизацию канализационных очистных сооружений и строительство эффективного и современного объекта по обработке осадка сточных вод для обеспечения соблюдения предприятием национальных норм и норм Европейского союза в отношении качества очистки сточных вод.

Эти меры улучшат состояние окружающей среды города путем сокращения выбросов парниковых газов более чем на 130.000 тонн в эквиваленте CO2 в год, что сопоставимо с исчезновением 28.000 автомобилей с улиц столицы.

Данный проект будет финансироваться совместно с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), который предоставит параллельный кредит в таком же размере. Это будет первый утвержденный проект ЕИБ в Беларуси.

Проект является первой инвестицией в рамках плана действий «Зеленый город» для Минска — части программы ЕБРР «Зеленые города». План финансируется правительством Швеции и призван поддержать мероприятия и инвестиции, направленные на решение приоритетных экологических вопросов в столице Беларуси.

«Зеленые города» ЕБРР — это кредитная программа в 950 млн евро, предлагающая всеобъемлющую бизнес-модель для развития «зеленых» городов в странах операций ЕБРР и объединяющая в себе стратегическое планирование, инвестиции и соответствующую техническую помощь.

ЕБРР сообщает, что совместно с ЕИБ также выделит «значительные средства» в рамках технической поддержки для содействия в технических, финансовых, экологических и социальных аспектах реализации проекта.

Данный проект седьмой в портфеле ЕБРР в Беларуси по финансированию канализационных очистных сооружений. С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР инвестировал более 2 млрд евро в 95 проектов в различных отраслях экономики страны.

ЕБРР — многосторонний банк, содействующий развитию частного сектора и предпринимательской инициативы в 38 государствах на трех континентах. Акционерами банка являются 67 стран, а также ЕС и ЕИБ. Создание конкурентоспособной, инклюзивной, эффективно управляемой, «зеленой», устойчивой и интегрированной экономики в регионах ЕБРР — цель инвестиционной деятельности банка.