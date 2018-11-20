Беларусь поставила в Китай 300 тонн мяса

Белорусская сторона активно начала работать на китайском рынке продовольствия после получения соответствующего разрешение на право импорта.

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По словам представителя Минсельхозпрода Алексея Богданова, всего отечественные производители поставили за границу мяса более 700 млн долларов.

Как заявил чиновник СТВ в кулуарах Третьего экспортного форума «Беларусь мясная», сегодня продукция поставляется в 17 стран мира. Так, в частности, с этого года начались продажи в Китае – уже поставлено 300 тонн мяса.

Ранее Naviny.by писали, что в апреле пять белорусских предприятий получили право поставлять мясо птицы на китайский рынок:

Смолевичская бройлерная птицефабрика;

Витебская птицефабрика «Ганна»;

«Серволюкс»;

ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский»;

ОАО «Птицефабрика «Дружба».

Он подчеркнул, что открытие китайского рынка для поставок мяса птицы — это «значимое событие для нас в плане диверсификации поставок. Только шесть стран в мире имеют такое право».