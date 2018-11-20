Беларусь поставила в Китай 300 тонн мяса

/ Экономика
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Белорусская сторона активно начала работать на китайском рынке продовольствия после получения соответствующего разрешение на право импорта.

Фото pixabay.com

По словам представителя Минсельхозпрода Алексея Богданова, всего отечественные производители поставили за границу мяса более 700 млн долларов.

Как заявил чиновник СТВ в кулуарах Третьего экспортного форума «Беларусь мясная», сегодня продукция поставляется в 17 стран мира. Так, в частности, с этого года начались продажи в Китае – уже поставлено 300 тонн мяса.

Ранее Naviny.by писали, что в апреле пять белорусских предприятий получили право поставлять мясо птицы на китайский рынок:

  • Смолевичская бройлерная птицефабрика;
  • Витебская птицефабрика «Ганна»;
  • «Серволюкс»;
  • ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский»;
  • ОАО «Птицефабрика «Дружба».

Он подчеркнул, что открытие китайского рынка для поставок мяса птицы — это «значимое событие для нас в плане диверсификации поставок. Только шесть стран в мире имеют такое право».

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Тэги: Беларусь-Китай курятина Персона: Алексей Богданов

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