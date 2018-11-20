Беларусь поставила в Китай 300 тонн мяса
Белорусская сторона активно начала работать на китайском рынке продовольствия после получения соответствующего разрешение на право импорта.
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По словам представителя Минсельхозпрода Алексея Богданова, всего отечественные производители поставили за границу мяса более 700 млн долларов.
Как заявил чиновник
Ранее
- Смолевичская бройлерная птицефабрика;
- Витебская птицефабрика «Ганна»;
- «Серволюкс»;
- ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский»;
- ОАО «Птицефабрика «Дружба».
Он подчеркнул, что открытие китайского рынка для поставок мяса птицы — это «значимое событие для нас в плане диверсификации поставок. Только шесть стран в мире имеют такое право».
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