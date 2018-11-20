У Румаса большие виды на деньги Европейского инвестиционного банка
По мнению премьер-министра Беларуси Сергея Румаса, наше правительство рассчитывает реализовать совместно Европейским инвестиционным банком целый проектов.
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Председатель Совмина на встрече с вице-президентом банка Александром Стуббом выразил уверенность, что 2019 год в сотрудничестве Беларуси и ЕИБ «будет крайне плодотворным, будет создан необходимый фундамент для установления доверительных партнерских отношений».
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Кроме этого, малый и средний бизнес могут поддержать два соглашения ЕИБ с «Беларусбанком» и «Белагропромбанком».
В ближайшее время Совмин и ЕИБ подготовят проект по реконструкции автодороги М7 Минск — Ошмяны — Каменный Лог и модернизацию инфраструктуры в пункте пропуска «Каменный Лог».
Европейский инвестиционный банк был учрежден в 1958 году как банк Евросоюза. Он находится в собственности 28 государств — членов ЕС. Банк предоставляет финансовые средства, технические знания и опыт для реализации обоснованных и жизнеспособных проектов в Европе и за ее пределами.
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