У Румаса большие виды на деньги Европейского инвестиционного банка

По мнению премьер-министра Беларуси Сергея Румаса, наше правительство рассчитывает реализовать совместно Европейским инвестиционным банком целый проектов.

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Председатель Совмина на встрече с вице-президентом банка Александром Стуббом выразил уверенность, что 2019 год в сотрудничестве Беларуси и ЕИБ «будет крайне плодотворным, будет создан необходимый фундамент для установления доверительных партнерских отношений».

Как писали Naviny.by , уже есть договоренность о совместном с ЕИБ и ЕБРР проекте по финансированию реконструкцию Минской очистной станции.

Кроме этого, малый и средний бизнес могут поддержать два соглашения ЕИБ с «Беларусбанком» и «Белагропромбанком».

В ближайшее время Совмин и ЕИБ подготовят проект по реконструкции автодороги М7 Минск — Ошмяны — Каменный Лог и модернизацию инфраструктуры в пункте пропуска «Каменный Лог».

Европейский инвестиционный банк был учрежден в 1958 году как банк Евросоюза. Он находится в собственности 28 государств — членов ЕС. Банк предоставляет финансовые средства, технические знания и опыт для реализации обоснованных и жизнеспособных проектов в Европе и за ее пределами.