Ночью в Беларуси ожидается мороз до -10°С

Температура воздуха продолжает понижаться на территории Беларуси.

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Так, в среду, 21 ноября, погоду в республике будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе.

По прогнозам Белгидромета, ожидается облачная с прояснениями погода. Существенных осадков не прогнозируется. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер восточный, северо-восточный слабый. Столбик термометра ночью покажет -1..-7°С, а при прояснениях -8..-10°С. Максимально днем воздух прогреется до -2..+3°С.

Атмосферное давление существенно не изменится.