США ввели новые санкции в отношении России

В отношении еще двух российских предприятий Вашингтоном введены санкции.

Фото с сайта tbilisi.media

В Министерстве финансов США сообщили в «черный список» попали:

«Внешнеэкономическое объединение «Промсырьеимпорт» (также в под санкции попал первый замглавы компании Андрей Догаев;

ООО «Глобальные концепции групп» (Global Vision Group).

Первую обвинили в поставках на мировой рынок иранской нефти, а вторую – в связях с сирийским бизнесмена Мохамеда Амера Альшвики (бизнесмен и его компании, по данным Минфина стали ключевыми звеньями цепи, по которой нефть из Ирана поставляется в Сирию.