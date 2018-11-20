США ввели новые санкции в отношении России

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В отношении еще двух российских предприятий Вашингтоном введены санкции.

Фото с сайта tbilisi.media

В Министерстве финансов США сообщили в «черный список» попали:

  • «Внешнеэкономическое объединение «Промсырьеимпорт» (также в под санкции попал первый замглавы компании Андрей Догаев;
  • ООО «Глобальные концепции групп» (Global Vision Group).

Первую обвинили в поставках на мировой рынок иранской нефти, а вторую – в связях с сирийским бизнесмена Мохамеда Амера Альшвики (бизнесмен и его компании, по данным Минфина стали ключевыми звеньями цепи, по которой нефть из Ирана поставляется в Сирию.

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Тэги: антироссийские санкции США-Россия Персона: Мохамед Амер Альшвики

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