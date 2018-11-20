На врезавшегося в автобус водителя маршрутки завели уголовное дело

В отношении водителя микроавтобуса маршрутного такси, действия которого привели к дорожно-транспортному происшествию с рейсовым автобусом и травмированию шести человек, открыто уголовное производство.

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Авария произошла сегодня днем в столице на улице Матусевича – микроавтобус «Мерседес» врезался в автобус «МАЗ».

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 317 УК, санкции которой предусматривают наказание до пяти лет лишения свободы.