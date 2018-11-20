На врезавшегося в автобус водителя маршрутки завели уголовное дело

/ Происшествия
Просмотров: 371 Комментариев: 0

В отношении водителя микроавтобуса маршрутного такси, действия которого привели к дорожно-транспортному происшествию с рейсовым автобусом и травмированию шести человек, открыто уголовное производство.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Авария произошла сегодня днем в столице на улице Матусевича – микроавтобус «Мерседес» врезался в автобус «МАЗ».

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 317 УК, санкции которой предусматривают наказание до пяти лет лишения свободы.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ДТП маршрутка Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Невидимый трактор. В деле о смертельном ДТП под Кировском появилась новая деталь

Невидимый трактор. В деле о смертельном ДТП под Кировском появилась новая деталь

В лобовом ДТП под Дрогичином погибла беременная женщина

В лобовом ДТП под Дрогичином погибла беременная женщина

БМВ совершил наезд на трех защитников Куропат у ресторана «Поедем поедим»

БМВ совершил наезд на трех защитников Куропат у ресторана «Поедем поедим»

Пьяная компания скрывалась от ГАИ: водитель-нарушитель погиб при погоне

Пьяная компания скрывалась от ГАИ: водитель-нарушитель погиб при погоне

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте