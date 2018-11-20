Немецкий инвестор открыл в Ивацевичах мебельную фабрику

В Ивацевичах (Брестская область) начала работу мебельная фабрика, открытая немецким инвестором, сообщила пресс-служба концерна «Беллесбумпром».

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Немецкая компания «Полипол Продукционс Фервальтунгс ГмбХ» 20 августа подписала с «Беллесбумпромом» инвестиционный проект по созданию в указанном районном центре мебельного производства.

В планах компании строительство фабрики с объемом производства к 2020-му 8,5 тыс. диванов и к 2027-му – около 27 тыс. единиц мягкой мебели.

Ожидается, что на предприятии будет работать около 1,2 тыс. человек, а общий объем инвестиций составит 20 млн евро.

«Цель проекта — развитие обрабатывающей промышленности как приоритетного вида деятельности для осуществления инвестиций и объединение возможностей по производству мебели на территории Республики Беларусь, а также расширение рынков сбыта», — отметили в пресс-службе.

На арендованной площади в ОАО «Ивацевичдрев» компания открыла первый цех по производству диванов. Уже выпущены первые образцы продукции. Мебель производят белорусские специалисты, прошедшие специальное обучение на заводах «Полипол Продукционс Фервальтунгс ГмбХ» в Польше. До марта 2019-го планируется выпустить около 1 тысячи диванов.

Произведенная мебель будет поставляться на европейский рынок.