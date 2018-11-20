Немецкий инвестор открыл в Ивацевичах мебельную фабрику

/ Новости Германии
Просмотров: 68 Комментариев: 0

В Ивацевичах (Брестская область) начала работу мебельная фабрика, открытая немецким инвестором, сообщила пресс-служба концерна «Беллесбумпром».

Фото pixabay.com

Немецкая компания «Полипол Продукционс Фервальтунгс ГмбХ» 20 августа подписала с «Беллесбумпромом» инвестиционный проект по созданию в указанном районном центре мебельного производства.

В планах компании строительство фабрики с объемом производства к 2020-му 8,5 тыс. диванов и к 2027-му – около 27 тыс. единиц мягкой мебели.

Ожидается, что на предприятии будет работать около 1,2 тыс. человек, а общий объем инвестиций составит 20 млн евро.

«Цель проекта — развитие обрабатывающей промышленности как приоритетного вида деятельности для осуществления инвестиций и объединение возможностей по производству мебели на территории Республики Беларусь, а также расширение рынков сбыта», — отметили в пресс-службе.

На арендованной площади в ОАО «Ивацевичдрев» компания открыла первый цех по производству диванов. Уже выпущены первые образцы продукции. Мебель производят белорусские специалисты, прошедшие специальное обучение на заводах «Полипол Продукционс Фервальтунгс ГмбХ» в Польше. До марта 2019-го планируется выпустить около 1 тысячи диванов. 

Произведенная мебель будет поставляться на европейский рынок.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Германия Германия мебельная фабрика Ивацевичдрев Город: Ивацевичи

Другие материалы на эту тему:

Германия продолжит сотрудничество со странами ЕАЭС

Германия продолжит сотрудничество со странами ЕАЭС

100 млрд евро на подарки. Что немцы собираются купить родным на Рождество

100 млрд евро на подарки. Что немцы собираются купить родным на Рождество

Германия — вторая страна в мире по объемам поставок гумпомощи

Германия — вторая страна в мире по объемам поставок гумпомощи

Эпоха Меркель подошла к концу — канцлер заявила, что уходит из политики

Эпоха Меркель подошла к концу — канцлер заявила, что уходит из политики

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте