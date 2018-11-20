В Домодедово задержали двух авторитетов, среди них вор в законе Хобот

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Два криминальных авторитета были задержаны вчера сотрудниками уголовного розыска. В ходе досмотра у одного из них были найдены наркотики.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Как пишет ИА «Прайм Крайм», задержанными оказались 57-летний вор в законе Андрей Беляев, более известный в криминальных кругах как Хобот, и 40-летний бывший вор в законе Алексей Саломатин, он же Солома. При личном досмотре наркотики в крупном размере были обнаружены только у второго. Беляев после беседы был отпущен.

Отмечается, что Саломатин был коронован в Турции в 2013 году мингрельским кланом «Кардава-Мзарелуа». Однако, спустя два года, после возвращения из Испании Шакро Молодого, его воровской титул был отозван.

Несмотря на вынесенное решение, Соломатин с ним не согласился и продолжал называть себя вором.

Naviny.by ранее писали, что 20 августа в одном из московских ресторанов самые влиятельные в России воры в законе на своей сходке выбрали нового «босса всех боссов». Им стал Олег Шишканов (Шишкан).

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Тэги: криминалитет воры в законе Персона: Андрей Беляев Алексей Саломатин Город: Москва

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