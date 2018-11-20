В Домодедово задержали двух авторитетов, среди них вор в законе Хобот
Два криминальных авторитета были задержаны вчера сотрудниками уголовного розыска. В ходе досмотра у одного из них были найдены наркотики.
Как
Отмечается, что Саломатин был коронован в Турции в 2013 году мингрельским кланом «Кардава-Мзарелуа». Однако, спустя два года, после возвращения из Испании Шакро Молодого, его воровской титул был отозван.
Несмотря на вынесенное решение, Соломатин с ним не согласился и продолжал называть себя вором.
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