Белгидромет продлил желтый уровень опасности на среду

/ Общество
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Третий день подряд (с 19 ноября) в Беларуси объявляется желтый уровень опасности в связи с гололедицей на дорогах.

В очередной раз призываем всех участников дорожного движения быть крайне внимательными и аккуратными, учитывая погодные условия.

В целом по стране 21 ноября ожидается облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер восточный, северо-восточный слабый. Температура воздуха минимальная ночью -1..-7°С, при прояснениях -8..-10°С, максимальная - днем -2..+3°С.

В Минске прогнозируется преобладание облачной погоды. Вероятность осадков 5-10%. Температура воздуха -1..+1°C. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.

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Тэги: прогноз погоды Белгидромет желтый уровень опасности

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