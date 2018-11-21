Самолет насмерть раздавил человека на взлетно-посадочной полосе в Шереметьево
Вечером 20 ноября в аэропорту Шереметьево пассажирский самолет рейса Москва — Афины
При движении самолета по взлетно-посадочной полосе экипаж сообщил о «столкновении с неизвестным предметом».
На летное поле были отправлены сотрудники аэропорта. Они обнаружили там человеческие останки и личные вещи, принадлежащие мужчине.
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Гибель человека в Шереметьево подтвердил Следственный комитет России. «На взлетной полосе при взлете самолета Боинг 737 сообщением Шереметьево — Афины одной из стоек шасси смертельно травмирован 25-летний мужчина», —
Ведомство также опубликовало видео с места трагедии.
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