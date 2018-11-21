Женщина и мужчина, подозреваемые в жестоком убийстве в Могилеве, прятались в России

Следственный комитет расследует уголовное дело в отношении 42-летней женщины и 41-летнего мужчины, которые обвиняются в убийстве с особой жестокостью.

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Преступление произошло в ноябре 2017 года в Могилеве. В квартире был обнаружен труп 42-летнего мужчины.

По данным следствия, бывшая сожительница погибшего вместе со своим знакомым похитили продукты питания из квартиры в отсутствие хозяина. В последующем пара вернулась в квартиру и застала в ней хозяина. Они начали вместе распивать спиртное. Между хозяином и гостями произошел конфликт, в результате которого потерпевшему были причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте.

После этого бывшая сожительница и ее знакомый похитили мобильный телефон, паспорт и банковскую карту покойного, с которой обналичили деньги.

Желая избежать ответственности, пара покинула Беларусь. Однако это им не помогло — они были задержаны в Санкт-Петербурге.

Действия обвиняемых квалифицированы по ряду статей Уголовного кодекса. Оба обвиняются в совершении кражи, разбоя, а также убийстве, совершенном группой лиц с особой жестокостью и сопряженном с разбоем. Кроме того, обоим вменяется покушение на хищение путем использования компьютерной техники.

41-летний обвиняемый экстрадирован в Беларусь, он находится под стражей.