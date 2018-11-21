Беларусь и Россия намерены сообща противодействовать «фальсификации истории»

Важным вектором совместной работы Беларуси и России в международных организациях является противодействие «фальсификации истории». Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, открывая 21 ноября в Минске совместное заседание коллегий министерств иностранных дел двух стран, передает БелаПАН .

«Мы не в первый раз актуализируем подходы по противодействию попыткам отдельных сил (назовем их так) умалить вклад Советского Союза в освобождение Европы и Азии от фашизма, подвергнуть ревизии итоги Второй мировой войны и послевоенного миропорядка, — сказал Макей. — Однако сегодня эта тема приобретает особое звучание в контексте предстоящих юбилеев: в 2019 году — 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и в 2020 году — 75-летия Великой Победы».

«Все, что связано с Великой Отечественной войной, подвигом советских солдат, свято и для белорусов, и для россиян. На этой истории мы воспитываем новое поколение патриотов. И это растерять нельзя», — подчеркнул глава МИД.

По словам Макея, Беларусь рассчитывает на дальнейшее углубление взаимодействия с российскими коллегами в плане поиска новых форм работы, инновационных подходов, проведения совместных мероприятий по линии загранучреждений Беларуси и России.

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Россия и Беларусь являются союзниками и единомышленниками. По его словам, обе страны большое значение придают сохранению памяти об общей истории. Россию и Беларусь беспокоят опасные тенденции, связанные с искажением истории Великой Отечественной и Второй мировой войны, заявил Лавров.

«Тревожит и то, что параллельно с фальсификацией истории набирает оборот русофобия, которая в некоторых европейских государствах возводится чуть ли не в ранг официального диалога, — заметил Лавров. — В этих условиях наша общая задача — продолжать целенаправленные усилия по противодействию этим деструктивным замыслам, используя весь доступный политический и правовой инструментарий».

Глава российского МИД сообщил, что Беларусь и Россия будут вместе готовить мероприятия к 80-летию начала Второй мировой войны, которые пройдут в 2019 году.