В Могилеве в отношении должностных лиц «Жилкомхоза» возбудили уголовное дело по факту загрязнения рек

Прокуратура Могилевского района возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц МУКП «Жилкомхоз», ИООО «ВМГ Индустрии», ИООО «Кроноспан ОСБ» и ИООО «Мебелаин» по подозрению в загрязнении малых рек Дегтярка и Вильчанка сточными водами.

Как сообщили в прокуратуре, комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды Могилевского облисполкома выдал «Жилкомхозу» разрешение на специальное водопользование, в котором предусмотрел нормативы допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод.

Прокурорская проверка показала, что в «очищенных» «Жилкомхозом» водах концентрация загрязняющих веществ неоднократно превышала установленные величины. Коммунальщики после приема сточных вод с концентрациями загрязняющих веществ, предусмотренными в договорах с абонентами, были обязаны очистить ливневые стоки. Затем — отвести их в поверхностный водный объект без превышения значений, как это оговорено в разрешении на специальное водопользование.

При контроле в 2017-2018 годах качества воды в Вильчанском водохранилище, куда впадают реки Вильчанка и Дегтярка, служба санитарного надзора установила ее несоответствие гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. После чего вынесла предписания о приостановлении купания детей и взрослых в зоне рекреации на водохранилище у деревни Вильчицы.

Как считают в прокуратуре, «Жилкомхоз» грубо нарушил природоохранное законодательство, локальные нормативные правовые акты, договорные обязательства. Так, систематически допускался сброс сточных вод с превышением концентраций вредных веществ в коммунальную дождевую канализацию, откуда они попали в реки Дегтярку и Вильчанку без нормированной очистки. Кроме того, предприятие в течение длительного времени не модернизировало гидротехнические сооружения.

В результате действиями предприятия причинен ущерб окружающей среде в особо крупном размере (1.148 базовых величин) на общую сумму 28.142 рубля.

По фактам загрязнения вод прокуратура Могилевского района возбудила дело в отношении должностных лиц МУКП «Жилкомхоз», ИООО «ВМГ Индустрии», ИООО «Кроноспан ОСБ» и ИООО «Мебелаин» по ч. 2 ст. 272 (загрязнение либо засорение вод) Уголовного кодекса.