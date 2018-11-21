71-летний Бари Алибасов женился на 80-летней Федосеевой-Шукшиной

Утром 21 ноября 71-летний российский музыкальный продюсер Бари Алибасов и 80-летняя актриса Лидия Федосеева-Шукшина оформили законный брак. Об этом сообщили музыканты группы «На-На» в своем Инстаграме.

До этого Алибасов был женат пять раз, Федосеева-Шукшина — четыре раза. Артисты, к слову, уже были в отношениях ранее — с 1995-го по 1998 год.

Бари Алибасов — создатель и бессменный руководитель российской поп-группы «На-На».

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина — народная артистка РСФСР, известная по фильмам «Печки-лавочки», «Они сражались за Родину», «12 стульев» и другим лентам.