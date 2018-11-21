71-летний Бари Алибасов женился на 80-летней Федосеевой-Шукшиной

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Утром 21 ноября 71-летний российский музыкальный продюсер Бари Алибасов и 80-летняя актриса Лидия Федосеева-Шукшина оформили законный брак. Об этом сообщили музыканты группы «На-На» в своем Инстаграме.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сегодня состоялись два сенсационных бракосочетания: Бари Алибасова и Лидии Николаевны Федосеевой-Шукшиной, а также Сергея Моцарь (помощника Бари Алибасова) и Виктории Семенюта. Демонстрируем синхроны. . . . #группанана #бариалибасов #яинана #воваполитов #славажеребкин #мишаигонин #ленясемидьянов #френдклубнана #соцсети #москва #moscow #праздник #сюрприз #друзья #музыка #сенсация #блокнот #новости #загс #свадьба #любовь #счастье #алибасовшукшина #бракосочетание #ахэтасвадьба #торжество #нанаюбилей #осень2018

Публикация от Группа НАНА (@group_nana_)

До этого Алибасов был женат пять раз, Федосеева-Шукшина — четыре раза. Артисты, к слову, уже были в отношениях ранее — с 1995-го по 1998 год.

Бари Алибасов — создатель и бессменный руководитель российской поп-группы «На-На».

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина — народная артистка РСФСР, известная по фильмам «Печки-лавочки», «Они сражались за Родину», «12 стульев» и другим лентам.

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Тэги: брак свадьба Персона: Бари Алибасов Лидия Федосеева-Шукшина Город: Москва

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