Александр Лукашенко приветствует развитие сотрудничества с Европейским инвестиционным банком и реализацию проектов в различных сферах. Об этом он заявил 21 ноября на встрече с вице-президентом Европейского инвестиционного банка Александром Стуббом.

«Наша встреча с вами фактически знаменует новый этап в развитии отношений с Европейским инвестиционным банком. Это исторический момент. Мы преодолели немало барьеров, немало было непонимания с двух сторон, особенно с западной стороны. Сегодня и Европа, и весь западный мир убедились в том, что с Беларусью можно иметь дело, что Беларусь — это надежный партнер, особенно в сфере торгово-экономических, финансовых отношений», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Накануне, 20 ноября, Европейский инвестиционный банк подписал первые кредитные соглашения для Беларуси на 160 млн евро. «Мы подписали документы суммарно на 160 млн евро. Первое направление — крупный проект с «Минскводоканалом» (по реконструкции Минской очистной станции), который повысит качество жизни для примерно 2 млн человек. Второе направление — поддержка малых и средних предприятий через белорусские банки. Как нам кажется, это поможет создать более 2,5 тыс. рабочих мест», — сообщил Александр Стубб в эфире новостей телеканала «СТВ».

ЕИБ и ЕБРР выделят 168 млн евро на реконструкцию Минской очистной станции. Кроме того, два соглашения ЕИБ с крупнейшими банками «Беларусбанком» и «Белагропромбанком» — помогут поддержать малый и средний бизнес.

В ближайшее время планируется завершить подготовку проекта с ЕИБ по транспортному сообщению Беларуси, который предполагает реконструкцию автодороги М7 Минск-Ошмяны-Каменный Лог и модернизацию инфраструктуры в пункте пропуска «Каменный Лог».

Беларусь получила доступ к работе с Европейским инвестиционным банком после снятия санкций Евросоюза. По сути, это последний ключевой финансовый институт, который не был представлен в Беларуси.

В июне 2017 года было ратифицировано рамочное соглашение между Беларусью и ЕИБ. Оно предусматривает, что банк может предоставлять финансирование в виде кредитов, гарантий или других финансовых инструментов, а также техническую помощь под инвестиционные проекты, представляющие интерес для Беларуси.