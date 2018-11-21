Пресс-секретарь ОГП Анна Красулина намерена обжаловать решение о своей депортации из Беларуси

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Пресс-секретарь Объединенной гражданской партии (ОГП) Анна Красулина намерена обжаловать решение о своей депортации из Беларуси.

Как сообщила Красулина БелаПАН, жалобу она планирует подать 28 ноября в ГУВД Мингорисполкома, а при неблагоприятном результате будет обращать в суд.

По словам пресс-секретаря ОГП, на время рассмотрения апелляции ей, по закону, должно быть продлено время нахождения в Беларуси.


Анне Красулиной запрещен въезд в Беларусь сроком на один год

Анна Красулина является гражданкой России, но живет в Беларуси с 2002 года. Здесь же находится ее семья, в том числе пожилые родители. Неделю назад стало известно, что УВД Московского района Минска принял решение о высылке Красулиной из страны сроком на год. Выехать она должна до 30 ноября.

Официальной причиной решения о депортации стали административные правонарушения: в 2016 и 2017 годах в отношении Красулиной было составлено два протокола по статье 23.34 КоАП (участие в несанкционированной акции), в 2018 году еще один — за не оплаченный вовремя проезд в автобусе. Все штрафы были уплачены.

Глава ЕНП назвал решение о высылке Анны Красулиной нарушающим права человека

Руководство ОГП расценивает ситуацию вокруг своего пресс-секретаря как »вопиющий факт политических репрессий в отношении оппозиционной партии и оппонентов действующего режима». Полисовет ОГП выступил с заявлением, в котором потребовал отменить решение о депортации Красулиной. «Учитывая разделение семьи, это еще и антигуманный и бесчеловечный поступок», — подчеркивалось в заявлении.

«Пересмотреть это политически мотивированное решение, которое нарушает права человека и международные обязательства страны», призвал власти Беларуси и президент Европейской народной партии Жозеф Доль.

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Тэги: депортация ОГП Персона: Анна Красулина

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