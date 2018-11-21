Украинский депутат Берёза: не езжу в Беларусь, потому что не хочу оказаться на Лубянке
На сегодняшний день спецслужбы Украины признают Беларусь страной, опасной для посещения, несмотря на гарантии официального Минска. Об этом заявил внефракционный депутат Верховной Рады Украины Борислав Берёза — член украинской делегации в ПАСЕ 21 ноября на встрече с белорусскими журналистами в Киеве, передает
«Я не езжу в Беларусь, потому что не хочу утром выйти на проспект Машерова, а вечером — оказаться на Лубянке, — сказал парламентарий. — Для нас самое главное — субъектность Беларуси, чтобы она не была плацдармом для российской армии, не была инструментарием против экономики Украины, чтобы не нарушала права граждан Украины, которые посещают это государство, или находятся в вашей стране с теми или иными целями».
«Наша главная задача — взаимодействие с Беларусью на партнерских отношениях. Здесь я имею ввиду, не только товарообмен, но и соблюдение взаимоуважения и четкое понимание, что возле нас — дружественное государство», — подчеркнул Борислав Берёза.
Он обратил внимание на то, что «после того, как в Беларуси был назначен новый российский посол, риторика России кардинально меняется». «Она не говорит о субъектности Беларуси, а рассматривает ее как возможный плацдарм, с которого будут атаковать черниговское направление в Украине, — считает украинский депутат. — Размещение российских вооруженных сил на территории Беларуси, РЛС (радиолокационной станции — БелаПАН.) , «глушилок», показывает, что Беларусь постепенно уступает свои позиции и не только экономически, но и политически попадает под влияние России. Это несет определенную опасность для Украины», — заявил Берёза.
«Как член украинской делегации ПАСЕ, могу сказать, что парламентская ассамблея очень четко разделяет руководство Беларуси и белорусов, и ждет белорусский народ в процессах евроинтеграции», — отметил парламентарий.
«К сожалению, — добавил он, — в данный момент Европа не видит особого желания белорусского руководства пойти навстречу европейскому обществу, но четко видит интеграцию Беларуси с Россией. Это не лучший вариант для Беларуси. Думаю, что идеальный вариант для вашей страны — нейтральное государство, которое движется по дороге европейских ценностей и своих экономических интересов».
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