Импорт нефтепродуктов из России в Беларусь сократился до минимума

В сентябре Беларусь ввезла наименьший в этом году объем нефтепродуктов из России — об этом свидетельствуют официальные данные.

В первом полугодии Беларусь ежемесячно импортировала из России около 300-400 тыс. тонн нефтепродуктов, однако в третьем квартале ситуация изменилась. Так, в июле было импортировано 237 тыс., в августе — 141,9 тыс., в сентябре — 106 тыс. тонн нефтепродуктов. Всего за январь-сентябрь Беларусь получила 2,6 млн тонн нефтепродуктов из России на сумму 1018,7 млн долларов, пишет БелаПАН .