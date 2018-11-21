Импорт нефтепродуктов из России в Беларусь сократился до минимума

/ Экономика
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В сентябре Беларусь ввезла наименьший в этом году объем нефтепродуктов из России — об этом свидетельствуют официальные данные.

В первом полугодии Беларусь ежемесячно импортировала из России около 300-400 тыс. тонн нефтепродуктов, однако в третьем квартале ситуация изменилась. Так, в июле было импортировано 237 тыс., в августе — 141,9 тыс., в сентябре — 106 тыс. тонн нефтепродуктов. Всего за январь-сентябрь Беларусь получила 2,6 млн тонн нефтепродуктов из России на сумму 1018,7 млн долларов, пишет БелаПАН.

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Тэги: Беларусь-Россия нефтепродукты

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