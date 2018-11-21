В Сенненском районе за одни сутки произошли два несчастных случая с рабочими предприятий

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Следственный комитет проводит проверку двух несчастных случаев на разных предприятиях в Сенненском районе, в результате которых один рабочий погиб, и еще один получил телесные повреждения. Оба инцидента произошли 16 ноября.

Фото с сайта СК

В первом случае (с летальным исходом) 59-летний рабочий получил телесные повреждения после падения корзины подъемника трактора «МТЗ», в которой он находился во время выполнения ремонтных работ кровли ангара. От полученных травм мужчина умер в больнице.

Во втором случае 47-летний рабочий при внесении удобрений на сельскохозяйственном поле с помощью трактора «МТЗ 82.1», не остановив двигатель и не отключив вал отбора мощности, забрался на раму разбрасывателя удобрений со стороны трактора, чтобы заглянуть во внутрь бункера. Произошел захват его брюк карданным валом с последующим наматыванием, что привело к причинению мужчине телесных повреждений. Он был госпитализирован в хирургическое отделение больницы, где сейчас проходит лечение, сообщает Следственный комитет.

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Тэги: Следственный комитет несчастный случай на производстве Город: Сенно

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