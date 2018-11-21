В Сенненском районе за одни сутки произошли два несчастных случая с рабочими предприятий

Следственный комитет проводит проверку двух несчастных случаев на разных предприятиях в Сенненском районе, в результате которых один рабочий погиб, и еще один получил телесные повреждения. Оба инцидента произошли 16 ноября.

Фото с сайта СК

В первом случае (с летальным исходом) 59-летний рабочий получил телесные повреждения после падения корзины подъемника трактора «МТЗ», в которой он находился во время выполнения ремонтных работ кровли ангара. От полученных травм мужчина умер в больнице.