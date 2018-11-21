Квалифицированным специалистам станет проще иммигрировать в Германию

Власти Германии хотят облегчить для квалифицированных специалистов въезд в страну. Об этом достигнута договоренность между МВД, Минтруда и Минэкономики ФРГ.

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Если немецкое руководство посчитает, что тот или иной специалист действительно является профессионалом своего дела, то иностранцу будет выдана двухлетняя рабочая виза, если у него уже как минимум 18 месяцев имеется работа с занятостью не менее 35 часов в неделю, а с заработка делают социальные отчисления.

Такими мерами Берлин пытается оставить в стране тех мигрантов, чье ходатайство об убежище было отклонено.

Также к новшеству относится то обстоятельство, что квалифицированные специалисты получат право на полгода въезжать в страну ради поисков работы. Условием для этого будет знание немецкого языка и возможность содержать себя.