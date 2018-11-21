Прекращено дело против журналистки за докфильм об уничтожении архитектурного наследия Гомеля

Прекращено административное дело против журналистки-фрилансера Марии Булавинской, начатое по ч. 2 ст. 22.9 КоАП (незаконное изготовление и распространение продукции СМИ).

Такое решение, как сообщает spring96.org, принял судья суда Центрального района Гомеля Сергей Карманович. Постановление датировано 6 ноября, на суде Булавинская не присутствовала. Накануне, 5 ноября, журналистку вызывали в Центральный РОВД Гомеля для уточнения обвинения и разъяснения прав и обязанностей.

Журналистка занималась съемками короткометражного документального фильма «Бяздомны горад» с 2013 года. На протяжении этого времени она фиксировала факты уничтожения в Гомеле архитектурного наследия — домов в историческом центре с уникальным деревянным резным декором.

Фильм был презентован в Гомеле в мае. В сентябре его показали на польском телеканале «Белсат», который вещает на Беларусь. Фрилансеров, сотрудничающих с телеканалом, регулярно привлекают к административной ответственности за работу без аккредитации в МИД, отмечает БелаПАН.