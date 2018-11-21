Под Островцом девушка на «Фольксвагене» насмерть сбила велосипедиста
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Дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб велосипедист, произошло вблизи деревни Ворона (Островецкий район) накануне вечером.
Как отметили в региональной Госавтоинспенкции, сельчанин передвигался в специальном жилете со световозвращающими вставками с включенным фонариком на голове. Велосипед был обурудован катафотами.
За ним ехала девушка на «Фольксвагене», которая везла в Островец трех детей.
Во время разбора она показала, что в свете фар встречного автомобиля заметила вдали силуэт, но избежать наезда не смогла.
От удара сельчанина отбросило в кювет.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
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