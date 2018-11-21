Под Островцом девушка на «Фольксвагене» насмерть сбила велосипедиста

/ Происшествия
Просмотров: 69 Комментариев: 0

Дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб велосипедист, произошло вблизи деревни Ворона (Островецкий район) накануне вечером.

Как отметили в региональной Госавтоинспенкции, сельчанин передвигался в специальном жилете со световозвращающими вставками с включенным фонариком на голове. Велосипед был обурудован катафотами.

За ним ехала девушка на «Фольксвагене», которая везла в Островец трех детей.

Во время разбора она показала, что в свете фар встречного автомобиля заметила вдали силуэт, но избежать наезда не смогла.

От удара сельчанина отбросило в кювет.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ДТП велосипедист Город: Островец

Другие материалы на эту тему:

Невидимый трактор. В деле о смертельном ДТП под Кировском появилась новая деталь

Невидимый трактор. В деле о смертельном ДТП под Кировском появилась новая деталь

В лобовом ДТП под Дрогичином погибла беременная женщина

В лобовом ДТП под Дрогичином погибла беременная женщина

БМВ совершил наезд на трех защитников Куропат у ресторана «Поедем поедим»

БМВ совершил наезд на трех защитников Куропат у ресторана «Поедем поедим»

Пьяная компания скрывалась от ГАИ: водитель-нарушитель погиб при погоне

Пьяная компания скрывалась от ГАИ: водитель-нарушитель погиб при погоне

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте