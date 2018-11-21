Более 500 тысяч рублей потеряло одно из предприятий Гомельщины, закупая запчасти у посредников

Ущерб на сумму более 500 тысяч рублей был причинен одному из коммунальных жилищно-эксплуатационных предприятий Гомельской области, закупавшей запасные части через посреднические схемы.

На протяжении 2016-2018 годов предприятие покупало запчасти у пяти подконтрольных индивидуальных предпринимателей по цене, в несколько раз превышающей их действительную стоимость. Эти предприниматели приобретали запасные части у региональных поставщиков, а товар напрямую следовал со склада регионального поставщика на склад коммунального предприятия.

При этом торговая надбавка посредников к цене регионального поставщика доходила до 800%. Например, диск сцепления у регионального поставщика стоил 550 рублей, а посредником был перепродан коммунальному предприятию за 2300 рублей (надбавка более 400%). Подшипник стоимостью 350 рублей поставлялся за 1500 рублей. Коробка передач стоимостью 800 рублей была поставлена за 6600 рублей (более 800%).

Денежные средства, поступившие на расчетные счета индивидуальных предпринимателей, обналичивались и распределялись между директором предприятия и иными заинтересованными лицами.