«Динамо-Минск» в гостях проиграло «Куньлуню» — 1:4
Хоккеисты минского «Динамо» провели второй поединок выездной четырехматчевой серии.
21 ноября подопечные Андрея Сидоренко в Пекине уступили местному «Куньлуню» со счетом 1:4 (0:2, 0:1, 1:1).
Вот как развивались голевые события на льду:
- 1:0 — Палола (02:57);
- 2:0 — Кейн (08:19);
- 3:0 — Фонтэйн (30:57);
- 3:1 — Казионов (41:22);
- 4:1 — Витасек (59:41-п.в.).
Минскому «Динамо» предстоит провести в этой выездной серии еще две встречи:
- 23 ноября с «Адмиралом» (Владивосток);
- 25 ноября с «Салаватом Юлаевым» (Уфа).
После 30 матчей в таблице Западной конференции минское «Динамо» с 20 очками занимает предпоследнее 11-е место, отставая от зоны плей-офф на 5 очков.
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