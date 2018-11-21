«Динамо-Минск» в гостях проиграло «Куньлуню» — 1:4

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Хоккеисты минского «Динамо» провели второй поединок выездной четырехматчевой серии.

21 ноября подопечные Андрея Сидоренко в Пекине уступили местному «Куньлуню» со счетом 1:4 (0:2, 0:1, 1:1).

Вот как развивались голевые события на льду:

  • 1:0 — Палола (02:57);
  • 2:0 — Кейн (08:19);
  • 3:0 — Фонтэйн (30:57);
  • 3:1 — Казионов (41:22);
  • 4:1 — Витасек (59:41-п.в.).

Минскому «Динамо» предстоит провести в этой выездной серии еще две встречи:

  • 23 ноября с «Адмиралом» (Владивосток);
  • 25 ноября с «Салаватом Юлаевым» (Уфа).

Naviny.by сообщали, что первый матч выезда в Хабаровске с местным «Амуром» закончился для «Динамо» на позитивной ноте — «зубры» взяли верх в серии буллитов 4:3

После 30 матчей в таблице Западной конференции минское «Динамо» с 20 очками занимает предпоследнее 11-е место, отставая от зоны плей-офф на 5 очков.

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Тэги: ХК Динамо-Минск-КХЛ КХЛ Город: Пекин

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