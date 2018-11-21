«Динамо-Минск» в гостях проиграло «Куньлуню» — 1:4
Хоккеисты минского «Динамо» провели второй поединок нынешней выездной четырехматчевой серии.
Сегодня подопечные Андрея Сидоренко в Китае уступили местному «Куньлуню» — 1:4.
Вот как развивались голевые события на льду:
- 1:0 — Палола (02:57);
- 2:0 — Кейн (08:19);
- 3:0 — Фонтэйн (30:57);
- 3:1 — Казионов (41:22);
- 4:1 — Витасек (59:41-п.в.).
«Зубрам» предстоит провести в этом гостевом выезде еще две встречи:
- 23 ноября с «Адмиралом»;
- 25 ноября с «Салаватом Юлаевым».
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