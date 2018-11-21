«Динамо-Минск» в гостях проиграло «Куньлуню» — 1:4

Хоккеисты минского «Динамо» провели второй поединок нынешней выездной четырехматчевой серии.

Сегодня подопечные Андрея Сидоренко в Китае уступили местному «Куньлуню» — 1:4.

Вот как развивались голевые события на льду:

1:0 — Палола (02:57);

2:0 — Кейн (08:19);

3:0 — Фонтэйн (30:57);

3:1 — Казионов (41:22);

4:1 — Витасек (59:41-п.в.).

Провели хороший третий период, но уже было поздно. pic.twitter.com/5Ptd7wZMSt — ХК Динамо-Минск (@hc_dinamominsk) 21 ноября 2018 г.

«Зубрам» предстоит провести в этом гостевом выезде еще две встречи: