«Справедливый мир» предлагает переплавить памятник городовому

Бюро Минского горкома Белорусской партии левых «Справедливый мир» обратилось к Министерству внутренних дел и Мингорсиполкому с предложением переплавить статую городового в памятник сотруднику рабочей милиции.

В обращении отмечается, что установка скульптурной композиция «Минский городовой» к 100-летию белорусской милиции «абсурдна, поскольку противоречит ходу и сути тех бурных исторических событий, в которых рождалась и крепла белорусская милиция».

Официально День милиции, который является профессиональным праздником сотрудников МВД, отмечается в нашей стране 4 марта, и, разумеется, эта дата не случайна: вся его история напрямую связана с именем выдающегося революционера Михаила Фрунзе, который, возглавив в 1917 году минскую милицию, именно 4 марта руководил захватом дружинами рабочих и солдат здания городской полиции и разоружением полицейских — тех самых городовых», — говорится в обращении.

«В связи с изложенным выше, бюро Минского городского комитета Белорусской партии левых «Справедливый мир» предлагает Министерству внутренних дел и Минскому городскому исполнительному комитету исправить это недоразумение путем переплавки композиции «Минский городовой» и установки на этом месте памятника сотруднику рабочей милиции, которая, в отличие от царской полиции, была рождена революцией для того, чтобы защищать трудящихся, а не выполнять функции карательного органа», — предлагается в обращении.

Авторы документа призывают сотрудников органов внутренних дел «не уподобляться царским «держимордам», основная задача которых была — запрещать и не пускать».