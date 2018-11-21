В Беларуси повысят «минималку» до 330 рублей

В белорусском правительстве подготовлено постановление об увеличении минимальной заработной платы.

Как отметила министра труда и социальной защиты Ирина Костевич, предлагается установить МЗП на уровне 330 белорусских рублей, что составит, по ее словам, 95% минимального потребительского бюджета семьи из четырех человек на 2019 год.

Министр подчеркнула, на заседании Нацсовета по трудовым и соцвопросам, что документ прошел все согласования кроме Федерации профсоюзов Беларуси, которая считает необходимым установить МЗП на уровне 100% МБП, сообщает пресс-служба ФПБ.