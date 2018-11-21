ИП хотел «сэкономить» 70 тыс. долларов на ввозе в Беларусь восьми внедорожников

До шести лет колонии каждому грозит участникам группы, которая пыталась «сэкономить» крупную сумму денег на ввозе в Беларусь восьми новых внедорожников Toyota Land Cruiser (2017-2018 г.в.).

Аферу раскрыли сотрудники Минской региональной таможни, которым показалась подозрительно малой задекларированная стоимость автомобилей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что с целью уйти от уплаты таможенных платежей в полном объеме в документах указывались недостоверные сведения о стоимости машин.

Также выяснилось, что внедорожники поступали из Японии в Грузию, где готовились для ввоза на территорию ЕАЭС – оформлялись новые документы с заниженной стоимостью.

По данным минских таможенников, государству был нанесен ущерб на сумму более 140 тыс. белорусских рублей (почти 70 тыс. долларов).

На данный момент расследование уголовного дела, возбужденного по ст. 231 УК продолжается.