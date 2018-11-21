Шестой раз за два месяца: независимую журналистку Милану Харитонову вновь оштрафовали

Судья суда Московского района Бреста Раиса Лобачевская вынесла решение о штрафе в 25 базовых величин (612,5 рубля)в отношении независимой журналистки Миланы Харитоновой. Об этом журналистка узнала 21 ноября, а суд состоялся 14 ноября, в нем Харитонова не участвовала, поскольку посчитала процесс политически мотивированным.

Харитонову судили по части 2 статьи 22.9 КоАП (работа на иностранное СМИ без аккредитации). Журналистку обвинили в том, что она сфотографировала в подъезде собственного дома, как сотрудник ОВД Московского района Бреста Эдуард Власюк вручал ее мужу и коллеге Алесю Левчуку повестку в милицию. Фотография появилась на сайте телеканала «Белсат».

За последние два месяца Харитонову судили шесть раз, Левчука — пять; общий штраф составил 9.937 рублей.

«Считаю, что идет подготовка к запрету на фотографирование сотрудников милиции. Они часто нарушают закон и недовольны, когда это фиксируют. Я пользуюсь своим конституционным правом на распространение информации, такие фото я публикую в социальных сетях и высылаю коллегам, в итоге они могут появиться на страницах любого СМИ. И штрафовать за это — просто абсурдно», — заявила БелаПАН Харитонова.