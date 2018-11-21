У Агентства по гарантированному возмещению банковских вкладов могут появиться дополнительные полномочия

В Беларуси ведется работа по наделению Агентства по гарантированному возмещению банковских вкладов физических лиц дополнительными полномочиями органа по урегулированию несостоятельности проблемных банков. Об этом сообщил заместитель председателя правления Национального банка Дмитрий Лапко в докладе «Система гарантирования вкладов: вызовы и взгляд в будущее», который 21 ноября опубликован на сайте главного банка страны.

Как отметил Лапко, в течение десяти лет работы агентства вкладчикам трех белорусских банков производились выплаты возмещения: в 2015 году — вкладчикам ЗАО «Дельта Банк» и ЗАО «ИнтерПэйБанк», в 2017 году — вкладчикам ЗАО «БСБ Банк». Во всех трех случаях агентство своевременно и в полном объеме исполнило обязанность по возмещению депозитов физических лиц. С 2015 года по настоящее время агентство выполняет функцию управляющего в деле о банкротстве в «Дельта Банке». В период ликвидационного производства удовлетворено 90% от суммы требований всех кредиторов.

«Следовательно, система гарантирования вкладов в Республике Беларусь подтвердила свою эффективность и помогла «сгладить» последствия кризисных явлений»,— подчеркнул заместитель главы Нацбанка.

Дмитрий Лапко также указал, что на международной арене существует общая тенденция создания мегарегуляторов — единого органа надзора за всеми участниками финансового рынка.

«Постепенная консолидация финансового, банковского и страхового надзора продиктована необходимостью совершенствования рынка капитала, внедрения надежных альтернативных инструментов инвестирования свободных денежных средств населения и предприятий, увеличения ликвидности на фондовом рынке, формирования гибкого механизма ценообразования ценных бумаг, развития конкурентной среды в сфере страхования», — пояснил замглавы Нацбанка.

При этом, по его словам, не планируется включать в компетенцию регулятора функции, закрепленные за агентством. «Наоборот, учитывая рекомендации Международного валютного фонда и Всемирного банка, ведется работа по наделению агентства дополнительными полномочиями органа по урегулированию несостоятельности проблемных банков с одновременным развитием аналитического потенциала агентства», — сказал Лапко.

В 2008 году в Беларуси создано государственное учреждение «Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц». Предметом его деятельности является аккумулирование взносов банков для формирования резерва агентства, управление им, выплата возмещения банковских вкладов.

Кроме выплаты возмещения агентство выполняет по решению Национального банка функции временной администрации по управлению банком и по решению экономического суда — функции антикризисного управляющего при осуществлении процедуры банкротства.

Существенным нововведением стало то, что объект возмещения — это денежные средства физических лиц, внесенные в депозиты в белорусских рублях и иностранной валюте во всех банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Беларуси. При этом государство гарантирует возмещение 100% суммы в валюте вклада.