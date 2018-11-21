Белорусские баскетболистки пробились на ЧЕ-2019

/ Спорт
Просмотров: 622 Комментариев: 0

Национальная женская сборная Беларуси по баскетболу завоевала путевку на чемпионат Европы, который пройдет в Латвии и Сербии в 2019 году.

Фото пресс-службы Белорусской федерации баскетбола

Судьба путевки была решена в сегодняшнем гостевом поединке с Турцией, который наша команда выиграла – 60:56.

Викторию белорускам принесли: Снытина (17 очков + 5 подборов), Лихтарович (10 + 3), Попова (10 + 3), Гаспер (7 + 11), Веремеенко (6 + 8 подб.), Рытикова (3 + 6), Зюзькова (3), Бентли (2 + 6),Тарасова (2 + 4).

 

 

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: баскетбол-женщины

Другие материалы на эту тему:

Белорусские баскетболистки едут в Рио

Белорусские баскетболистки едут в Рио

Анатолий Буяльский: мы попали на олимпийский квалификационный турнир, и это главное

Анатолий Буяльский: мы попали на олимпийский квалификационный турнир, и это главное

Женская сборная Беларуси укрепилась плеймейкером из WNBA

Женская сборная Беларуси укрепилась плеймейкером из WNBA

Белорусские баскетболистки проиграли в товарищеском матче Австралии

Белорусские баскетболистки проиграли в товарищеском матче Австралии

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте