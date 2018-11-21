Гастролеры из Бобруйска орудовали в Гомеле, воруя бритвенные принадлежности

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Правоохранители Гомеля раскрыли серию краж из магазинов города на Соже, торгующих бритвенными принадлежностями, парфюмерией, бытовой химии и средствами гигиены.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

В милиции рассказали, что шайка действовала слаженно и быстро – за считанные мгновения забирая все, что «плохо лежало»:

  • 11 ноября были совершены две кражи на общую сумму более 1900 рублей;
  • 18 ноября – одна на сумму более 1000 рублей;
  • 19 ноября – одна на сумму 350 рублей.

Гастролеры не учли лишь один факт – все их действия были сняты на камеры видеонаблюдения. В результате чего оперативники вышли на троих мужчин и одну женщину – жителей Бобруйска от 28 до 35 лет.

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Тэги: кража Город: Гомель

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