Гастролеры из Бобруйска орудовали в Гомеле, воруя бритвенные принадлежности

Правоохранители Гомеля раскрыли серию краж из магазинов города на Соже, торгующих бритвенными принадлежностями, парфюмерией, бытовой химии и средствами гигиены.

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В милиции рассказали, что шайка действовала слаженно и быстро – за считанные мгновения забирая все, что «плохо лежало»:

11 ноября были совершены две кражи на общую сумму более 1900 рублей;

18 ноября – одна на сумму более 1000 рублей;

19 ноября – одна на сумму 350 рублей.

Гастролеры не учли лишь один факт – все их действия были сняты на камеры видеонаблюдения. В результате чего оперативники вышли на троих мужчин и одну женщину – жителей Бобруйска от 28 до 35 лет.