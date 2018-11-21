Германия поддержит соглашение по Brexit

По словам федерального канцлера Германии Ангелы Меркель 27 государств, входящих в Евросоюз одобрят соглашение Брюсселя и Лондона по выходу Великобритании из ЕС. Она уверена, что это произойдет, несмотря на непростой процесс переговоров.

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Как заявила она в бундестаге 21 ноября «мы одобряем договор о выходе», добавив, что «оговорки существуют лишь со стороны Испании».