Германия поддержит соглашение по Brexit
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По словам федерального канцлера Германии Ангелы Меркель 27 государств, входящих в Евросоюз одобрят соглашение Брюсселя и Лондона по выходу Великобритании из ЕС. Она уверена, что это произойдет, несмотря на непростой процесс переговоров.
Как заявила она в бундестаге 21 ноября «мы одобряем договор о выходе», добавив, что «оговорки существуют лишь со стороны Испании».
Германский канцлер не уточнила, как может быть урегулирована ситуация вокруг статуса Гибралтара – заморской территории Великобритании, оспариваемой Мадридом, пишет
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