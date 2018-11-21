Германия поддержит соглашение по Brexit

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По словам федерального канцлера Германии Ангелы Меркель 27 государств, входящих в Евросоюз одобрят соглашение Брюсселя и Лондона по выходу Великобритании из ЕС. Она уверена, что это произойдет, несмотря на непростой процесс переговоров.

Иллюстрация pixabay.com

Как заявила она в бундестаге 21 ноября «мы одобряем договор о выходе», добавив, что «оговорки существуют лишь со стороны Испании».

Германский канцлер не уточнила, как может быть урегулирована ситуация вокруг статуса Гибралтара – заморской территории Великобритании, оспариваемой Мадридом, пишет DW. Меркель выразила надежду, что проблема будет решена до воскресенья, ведь уже на следующий день – в понедельник, 26 ноября пройдет саммит ЕС.

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Тэги: Германия Brexit Персона: Ангела Меркель

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