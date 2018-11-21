Ректорат Университета имени Нила Гилевича формирует базу данных потенциальных преподавателей

Ректорат частного белорусскоязычного Университета имени Нила Гилевича приступил к формированию базы данных потенциальных преподавателей. Специалистов, которые в будущем хотели бы вести занятия в этом вузе, просят заполнить анкету, опубликованную на сайте основателя университета — общественного объединения «Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны» (ТБМ).

В анкете потенциальных преподавателей просят указать паспортные и контактные данные, название альма-матер и специальность, научную степень и звание, профессиональную деятельность, место работы и должность, список публикаций, а также перечень дисциплин, которые они могли бы преподавать в вузе.

Направления, которые планируется открыть в университете в первую очередь: культурное наследие, регионалистика, медиа и коммуникации, IT и информатика, урбанистика, управление в сфере бизнеса и публичной деятельности.

К созданию частного белорусскоязычного вуза ТБМ приступило в 2017 году. В конце сентября того же года Мингорисполком зарегистрировал университет как структурное подразделение ТБМ и выделил помещение под офис будущего учебного заведения, однако после этого столичные власти долгое время отказывались регистрировать название вуза. После полутора десятков неудачных попыток вуз зарегистрировали под названием «Университет имени Нила Гилевича». Вскоре после этого был зарегистрирован устав университета.

Обучение студентов в перспективе будет вестись по 56 специальностям. Для начала учредители попробуют получить лицензию на обучение студентов по 6—10 наиболее актуальным специальностям. Необходимые для этого документы планировалось подать в Министерство образования в течение лета, однако процесс занял гораздо больше времени и продолжается до сих пор.

24 сентября при университете начали работать подготовительные курсы для учащихся 10—11-х классов, студентов и тех, кто просто хочет получить новые знания. Слушателей готовят по истории Беларуси, математике, физике, химии, а также белорусскому, английскому, немецкому и польскому языкам. Обучение ведется на белорусском языке.

Ранее почетный председатель ТБМ и исполняющий обязанности ректора вуза Олег Трусов заявил БелаПАН, что на функционирование университета необходимо от 1 млн долларов на первых порах до 7-8 млн, когда начнется обучение по всем заявленным специальностям. Основную часть средств учредители рассчитывают получить от отечественных и зарубежных спонсоров, через различные международные образовательные программы, проекты Восточного партнерства ЕС.