В Минске на протяжении суток температура будет не выше 0°С

В Минске на протяжении суток 22 ноября не ожидается плюсовой температуры. Так, утром прогнозируется -2..-4°С, днем 0.. -2°С, вечером -1..-3°С.

Фото pixabay.com

Вероятность осадков в столице в четверг 5-10%.

Ненамного выше в четверг будет максимальная температура и в целом по стране — в пределах от -3 до +2°С.

22 ноября в Беларуси ожидается преобладание облачной погоды. Без существенных осадков. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер северо-западный умеренный.