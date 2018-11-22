В Минске на протяжении суток температура будет не выше 0°С

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В Минске на протяжении суток 22 ноября не ожидается плюсовой температуры. Так, утром прогнозируется -2..-4°С, днем 0.. -2°С, вечером -1..-3°С.

Фото pixabay.com

Вероятность осадков в столице в четверг 5-10%.

Ненамного выше в четверг будет максимальная температура и в целом по стране — в пределах от -3 до +2°С.

22 ноября в Беларуси ожидается преобладание облачной погоды. Без существенных осадков. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер северо-западный умеренный.

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Тэги: прогноз погоды Белгидромет Город: Минск

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