Лукашенко: здоровье любой нации — залог ее устойчивого развития и процветания

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Александр Лукашенко направил приветствие участникам проходящего 20-22 ноября в Минске II Регионального совещания о расширении доступа к качественным и недорогим лекарственным препаратам и диагностическим средствам в странах региона Восточной Европы и Центральной Азии.

«Здоровье любой нации — залог ее устойчивого развития и процветания, поэтому построение общедоступной и эффективной системы здравоохранения относится к числу важнейших приоритетов белорусской государственной политики», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Глава государства отметил, что ее неотъемлемой частью являются меры, направленные на предотвращение распространения опасных вирусных заболеваний. «За последние десять лет во взаимодействии с международными организациями нам удалось добиться улучшения эпидемической ситуации в Беларуси, в том числе по туберкулезу и ВИЧ», — констатировал он.

Лукашенко подчеркнул, что, укрепляя международное сотрудничество, разрабатывая совместные скоординированные стратегии, делясь лучшими практиками, Беларусь успешно выполняет задачу по обеспечению доступа населения к недорогим, эффективным и безопасным лекарствам.

В совещании, напомним, принимает участие директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Жужанна Якаб.

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Тэги: ВОЗ лекарства здравоохранение Персона: Александр Лукашенко Жужанна Якаб

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