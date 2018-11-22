Пресс-секретарь ОГП, которой грозит депортация из Беларуси, проинформировала о проблемах посольство РФ

Пресс-секретарь Объединенной гражданской партии (ОГП) Анна Красулина, которой грозит депортация из Беларуси, проинформировала посольство России в Минске о нарушении своих прав и интересов своей семьи белорусскими властями, передает БелаПАН .

Красулина является гражданкой РФ, но живет в Беларуси с 2002 года. Здесь находится ее семья — муж, двое совершеннолетних детей (все трое — граждане Беларуси) и пожилые родители. 13 ноября стало известно, что УВД Московского района Минска приняло решение о высылке Красулиной из страны сроком на год. Выехать она должна до 30 ноября.

Официальной причиной решения о депортации стали административные правонарушения: в 2016 и 2017 годах в отношении Красулиной было составлено два протокола по статье 23.34 КоАП (участие в несанкционированной акции), в 2018 году еще один — за не оплаченный вовремя проезд в автобусе.

Как сообщила Анна Красулина БелаПАН, заявление в посольство она отправила по почте вечером 21 ноября. В нем подробно описаны факты, ставшие поводом для решения о депортации, а также отмечается, что все штрафы за административные правонарушения были своевременно уплачены.

В письме Красулина обращает внимание на «достаточно неопределенную» формулировку ч.1 ст. 65 закона «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь», согласно которой иностранец может быть выслан из страны «в интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод граждан Республики Беларусь и других лиц, а также после освобождения из арестного дома или исправительного учреждения, если он не может быть подвергнут депортации».

При этом отмечается, что российское законодательство на этот счет «обладает большей степенью правовой определенности и предсказуемости»: в нем установлен конкретный перечень административных правонарушений, которые влекут аннулирование вида на жительство и депортацию.

«Закон Республики Беларусь не определяет круг и степень опасности противоправных действий, за которые иностранец может быть подвергнут таким санкциям (…) Между тем, в рамках подписанных соглашений и заявлений на высшем государственном и дипломатическом уровне о построении Союзного государства и унификации законодательства России и Беларуси провозглашается равенство прав граждан, в том числе на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства», — пишет пресс-секретарь ОГП.

Красулина также сообщает, что ни она, ни члены ее семьи не имеют недвижимости и жилья на территории других государств, в том числе России. «Я являюсь инвалидом III группы, в настоящее время постоянной работы не имею. Высылка меня из Республики Беларусь означает, что меня разлучают с моей семьей — мужем и детьми, и, по сути, ставят в опасное для здоровья и жизни положение при отсутствии достаточных средств к существованию вне постоянного места жительства», — говорится в письме.

Как ранее сообщал БелаПАН, 28 ноября Красулина намерена обжаловать решение о своей депортации в ГУВД Мингорисполкома, а при неблагоприятном результате будет обращаться в суд. На период рассмотрения апелляции ей, по закону, должно быть продлено время нахождения в Беларуси.

В защиту Анны Красулиной выступило руководство ОГП, которое расценивает ситуацию вокруг своего пресс-секретаря как «вопиющий факт политических репрессий в отношении оппозиционной партии и оппонентов действующего режима». «Пересмотреть это политически мотивированное решение, которое нарушает права человека и международные обязательства страны», призвал власти Беларуси и президент Европейской народной партии Жозеф Доль.