Бывший милиционер приговорен к пожизненному заключению за убийства 19 женщин

В Новосибирске суд приговорил к пожизненному заключению бывшего милиционера Евгения Чуплинского, сообщает прокуратура области .

Бывший сотрудник вневедомственной охраны МВД признан судом виновным в убийстве 19 женщин. Эти преступления он совершил в областном центре с 1998 по 2005 годы. После убийства осужденный, как правило, расчленял или обезображивал тела жертв. При этом, все убитые девушки были проститутками.

Серийный убийца будет отбывать наказание в исправительной колонии особого режима.