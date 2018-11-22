Бывший милиционер приговорен к пожизненному заключению за убийства 19 женщин

/ Мир
Просмотров: 461 Комментариев: 0

В Новосибирске суд приговорил к пожизненному заключению бывшего милиционера Евгения Чуплинского, сообщает прокуратура области.

Бывший сотрудник вневедомственной охраны МВД признан судом виновным в убийстве 19 женщин. Эти преступления он совершил в областном центре с 1998 по 2005 годы. После убийства осужденный, как правило, расчленял или обезображивал тела жертв. При этом, все убитые девушки были проститутками.

Серийный убийца будет отбывать наказание в исправительной колонии особого режима.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Россия убийство Персона: Евгений Чуплинский Город: Новосибирск

Другие материалы на эту тему:

Избиение, смерть и поджог. В агрогородке Юровичи становится жарко

Избиение, смерть и поджог. В агрогородке Юровичи становится жарко

Медведев о Беларуси: 7 ярких цитат нового старого премьера России

Медведев о Беларуси: 7 ярких цитат нового старого премьера России

Дело об убийстве минского менеджера дошло до суда. Тело так и не найдено

Дело об убийстве минского менеджера дошло до суда. Тело так и не найдено

Изнасиловал, убил, тело спрятал в диван. Расследуется гибель 20-летней минчанки

Изнасиловал, убил, тело спрятал в диван. Расследуется гибель 20-летней минчанки

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте