В Новогрудке мужчина беспричинно повредил стекло припаркованного по всем правилам авто

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В отношении жителя Новогрудка 1993 года рождения возбуждено уголовное дело по части первой статьи 339 УК – «Хулиганство».

На днях, находясь возле дома №19 на улице Советской в Новогрудке, подозреваемый беспричинно ногой повредил водительское стекло автомобиля Audi S8, который был припаркован по всем правилам ПДД.

После своего поступка мужчина скрылся, однако вскоре был задержан милиций, сообщает УВД Гродненского облисполкома.

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Тэги: хулиганство Город: Новогрудок

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