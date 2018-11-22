В Новогрудке мужчина беспричинно повредил стекло припаркованного по всем правилам авто

В отношении жителя Новогрудка 1993 года рождения возбуждено уголовное дело по части первой статьи 339 УК – «Хулиганство».

На днях, находясь возле дома №19 на улице Советской в Новогрудке, подозреваемый беспричинно ногой повредил водительское стекло автомобиля Audi S8, который был припаркован по всем правилам ПДД.