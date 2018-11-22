В Жлобине на пожаре в своей квартире сгорела одинокая пенсионерка

Вечером 21 ноября в Жлобине в микрорайоне №3 в квартире многоэтажного жилого дома произошел пожар с летальным исходом.

Информация о ЧП поступила в экстренные службы в 19:30.

К моменту прибытия подразделений МЧС, из окон двухкомнатной квартиры на втором этаже шел густой черный дым.

При тушении пожара спасатели на мягком уголке в горящей кухне обнаружили труп хозяйки квартиры 1953 года рождения.

Погибшая проживала одна.

Также работниками МЧС из соседних квартир по лестничным маршам были эвакуированы четыре человека.

Одна из рассматриваемых версий возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

Фото МЧС