Малолетний лихач. В Венеции пятилетнего мальчика оштрафовали за езду на самокате

Необычный инцидент произошел в Венеции на площади на площади Святого Марка. Полиция оштрафовала пятилетнего мальчика за езду на самокате.

Естественно, оплату штрафа (почти 67 евро) правоохранители потребовали не у ребенка, а у его отца, сообщает агентство ANSA .

Многие СМИ сообщили, что мальчика оштрафовали за превышение скорости, хотя скорее всего, дело не в превышении, а в самом факте езды, ведь в Венеции самокаты, ролики и велосипеды запрещены.

Согласно рапорту полицейских, в самокате они увидели «незаконный ускоритель скорости» и штраф был выписан именно за это.