В Гродно мужчина избил мать-пенсионерку подушкой и ногами

/ Происшествия
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В Гродно пьяный мужчина 1990 года рождения избил мать-пенсионерку. Сначала он нанес ей несколько ударов подушкой, а затем стал бить ногами.

Женщина получила менее тяжкие телесные повреждения.

В отношении гродненца по соответствующей статье возбуждено уголовное дело.

Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение краж, дважды за грабеж и один раз за уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы, сообщает УВД Гродненского облисполкома.

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Тэги: телесные повреждения Город: Гродно

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