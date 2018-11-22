В Гродно мужчина избил мать-пенсионерку подушкой и ногами
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В Гродно пьяный мужчина 1990 года рождения избил мать-пенсионерку. Сначала он нанес ей несколько ударов подушкой, а затем стал бить ногами.
Женщина получила менее тяжкие телесные повреждения.
В отношении гродненца по соответствующей статье возбуждено уголовное дело.
Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение краж, дважды за грабеж и один раз за уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы,
Обсудим?