В Гродно мужчина избил мать-пенсионерку подушкой и ногами

В Гродно пьяный мужчина 1990 года рождения избил мать-пенсионерку. Сначала он нанес ей несколько ударов подушкой, а затем стал бить ногами.

Женщина получила менее тяжкие телесные повреждения.

В отношении гродненца по соответствующей статье возбуждено уголовное дело.