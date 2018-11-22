СМИ узнали имя нового начальника ГРУ РФ

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Новым начальником Главного управления Генерального штаба (ГРУ) Вооруженных сил России назначен вице-адмирал Игорь Костюков, сообщили РБК источники, близкие к Министерству обороны.

Фото kremlin.ru

Пока Костюков назначен исполняющим обязанности начальника ГРУ. Решение о том, уберут ли у него приставку «и.о.» или на данный пост утвердят кого-то другого будет принимать президент страны.

СМИ: умер начальник ГРУ РФ

Ранее Костюков занимал должность первого заместителя начальника ГРУ.

Военная разведка РФ осталась без руководителя 21 ноября. В среду в возрасте 62 лет умер начальник ГРУ генерал-полковник Игорь Коробов, возглавлявший управление с 2016-го года.

Напомним, вокруг ГРУ в этом году был ряд громких скандалов. Главным из них, пожалуй, стало отравление в Великобритании Сергея и Юлии Скрипалей, в котором британские власти обвинили предполагаемых офицеров ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова.

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Тэги: Россия ГРУ РФ Персона: Игорь Костюков Игорь Коробов

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