«Цвет настроения красный». МЧС и Дядя Ваня сняли кавер на популярную песню Киркорова и Крида

Столичные спасатели и шоумен Дядя Ваня сняли кавер на популярную песню российских исполнителей Филиппа Киркорова и Егора Крида «Цвет настроения черный».

У белорусских спасателей цвет настроения оказался красным.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в съемках клипа приняли участие реальные работники МЧС и члены их семей.

Основной посыл клипа – напомнить людям о номере экстренных служб «112», который появился в Беларуси в дополнение к уже существующему номеру «101» перед чемпионатом мира по хоккею в 2014 году. Учитывая, что в следующем году в Минске пройдут II Европейские Игры, МЧС решило напомнить и белорусам, и гостям страны, куда можно обращаться, «если что-то пойдет не так».

Нельзя не отметить, что видео снято качественно, профессионально и весьма креативно.