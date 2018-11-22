Утром в Каменной горке столкнулись троллейбус и БМВ. Образовался огромный затор

22 ноября около 08:20 в столичном микрорайоне Каменная горка на перекрестке улиц Притыцкого и Кунцевщина произошло столкновение троллейбуса и легкового БМВ.

Фото forum.onliner.by

Троллейбус выехал на перекресток на разрешающий сигнал светофора, однако из-за затора впереди, покидал перекресток уже на красный свет.

В этот момент на данном перекрестке со стороны улицы Неманской начал движение БМВ под управлением водителя 1992 года рождения. Водитель троллейбуса не успел проехать перекресток и избежать столкновения.

В ДТП никто не пострадал, сообщает ГАИ Минска.

Однако из-за аварии образовалась огромная пробка. Как писали в соцсетях и на форумах очевидцы, из Каменной горки «невозможно выехать».