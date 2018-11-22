Евгений Марчук назначен представителем Украины в трехсторонней контактной группе

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Петр Порошенко назначил Евгения Марчука представителем Украины в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом сообщила в Фейсбуке первый заместитель председателя Верховной рады, представитель Украины в гуманитарной группе ТКГ Ирина Геращенко.

С 2015 года Марчук представлял Украину в рабочей подгруппе по вопросам безопасности.

Леонид Кучма покинул пост представителя Украины в контактной группе 2 октября. Он занимал его с 2014 года.

Евгений Марчук родился 28 января 1941 года. Бывший сотрудник КГБ СССР. В 1991-1994 годах был первым руководителем Службы безопасности Украины. В 1995-1996 годах занимал должность премьер-министра Украины.

Сюжет: Переговоры по Украине

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Тэги: переговоры по Украине в Минске Персона: Евгений Марчук Ирина Геращенко Петр Порошенко

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