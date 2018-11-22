«Белнефтехим» проводит опрос о стратегии повышения цен на топливо

Белорусский государственный концерн по нефти и химии («Белнефтехим») проводит интернет-опрос граждан для определения дальнейшей стратегии изменения цен на автомобильное топливо, пишет БелаПАН .

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Как сообщает пресс-служба концерна, ответить на вопрос, за какой вид ценообразования выступают граждане — рыночное или директивное, можно на сайте «Нефтехимия» .

Второй опрос касается тактики изменения цен. У пользователей новостного портала о нефти www.neft.by интересуются, какой вид повышения цен для них является более предпочтительным — одномоментное или поэтапное.

18 ноября стоимость автомобильного топлива на АЗС Беларуси вновь увеличилась на копейку. Цена бензина АИ-92-К5-Евро составила 1,42 рубля, АИ-95-К5-Евро — 1,51 рубля, АИ-98-К5-Евро — 1,72 рубля, ДТ — 1,51 рубля за литр. Это подорожание стало 24-м изменением цен на топливо в 2018 году. Предыдущий раз цены были увеличены на копейку 11 ноября.

О том, что цены на топливо на АЗС будут меняться постепенно, заявил председатель «Белнефтехима» Андрей Рыбаков 15 ноября в Новополоцке (Витебская область) на встрече с коллективом ОАО «Нафтан». По его словам, предпринятое увеличение цен не компенсировало изменения стоимости сырья, даже с учетом начала снижения стоимости нефти в последние недели.

«Решение об увеличении либо снижении цены на моторное топливо принимается после тщательного анализа ситуации по нескольким показателям: стоимость нефти, курс белорусского рубля, динамика цен в соседних странах, налоговая составляющая. В любом случае цены на АЗС Беларуси будут изменяться постепенно, без рывков», — сказал Рыбаков.