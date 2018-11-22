Академия наук объявила конкурс на проведение анализа возможностей для создания новых электроемких производств

Национальная академия наук объявила конкурс на проведение анализа и формирование перечня перспективных высокорентабельных и электроемких производств, создание которых «позволит нарастить долю электроэнергии в структуре потребления энергоресурсов». Извещение о конкурсе по выбору одного или нескольких исполнителей этого задания опубликовано на сайте НАНБ.

Задание, для которого ищут исполнителя, является частью мероприятий подпрограммы «Научное сопровождение развития атомной энергетики в Беларуси» государственной программы «Наукоемкие технологии и техника» на 2016-2020 годы.

Конкурс носит открытый характер и проводится впервые. В нем могут участвовать физические лица и индивидуальные предприниматели. Экспертная комиссия НАНБ принимает заявки до 20 декабря включительно.

«Ожидаемые результаты реализации мероприятия: определение перечня и возможности создания новых перспективных высокорентабельных производств, внедрение которых позволит нарастить долю электрической энергии в структуре потребления энергоресурсов, оценка необходимой инфраструктуры и затрат на ее создание при условии финансирования мероприятия в запланированных объемах», — говорится в документе.

На выполнение задания выделяется 100 тыс. рублей из республиканского бюджета.

Александр Лукашенко, выступая 21 апреля 2016 года с посланием к белорусскому народу и парламенту, заявил о необходимости разместить вокруг БелАЭС производства с высоким уровнем потребления электроэнергии. Он отметил, что энергетическая составляющая белорусской экономики должна быть переориентирована с использования нефтепродуктов и газа на электроэнергию и предупредил правительство, что после запуска БелАЭС «никакого переизбытка электроэнергии не будет и не должно быть».